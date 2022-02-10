Кишинёвец ответит перед судом за насилие над несовершеннолетними

Кишинёвец ответит перед судом за насилие над несовершеннолетними

Суд рассмотрит дело 50-летнего жителя Кишинёва, который обвиняется в изнасиловании собственной дочери и дочери знакомых.

По материалам дела, мужчина совершал насильственные действия по отношению к одной из дочерей в течение 10 лет. Когда девушке было 17 лет, она всё рассказала матери, которая также подвергалась физическому насилию со стороны мужа. Чтобы избавиться от мучений, дочь ушла из дома, а осенью 2021 года подала на отца в суд.

Как выяснилось впоследствии, в 2018 году, когда мужчина проживал один, у него подрабатывала 14-летняя дочь знакомых. Её он также соблазнил и принудил к половой связи.

Подозреваемого арестовали в конце ноября 2021 года. Мужчина своей вины не признал. Сейчас он находится под стражей до вынесения окончательного судебного решения.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md