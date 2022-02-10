Кишинёвец ответит перед судом за насилие над несовершеннолетними

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Суд рассмотрит дело 50-летнего жителя Кишинёва, который обвиняется в изнасиловании собственной дочери и дочери знакомых.

По материалам дела, мужчина совершал насильственные действия по отношению к одной из дочерей в течение 10 лет. Когда девушке было 17 лет, она всё рассказала матери, которая также подвергалась физическому насилию со стороны мужа. Чтобы избавиться от мучений, дочь ушла из дома, а осенью 2021 года подала на отца в суд.

Как выяснилось впоследствии, в 2018 году, когда мужчина проживал один, у него подрабатывала 14-летняя дочь знакомых. Её он также соблазнил и принудил к половой связи.

Подозреваемого арестовали в конце ноября 2021 года. Мужчина своей вины не признал. Сейчас он находится под стражей до вынесения окончательного судебного решения.

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