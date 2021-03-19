Кишинёвец нашёл мёртвой свою сожительницу

Кишинёвец нашёл мёртвой свою сожительницу

Инцидент произошёл накануне вечером на Ботанике.

Как рассказала пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, женщине был 41 год. Сожитель обнаружил её повешенной, он же и сообщил о случившемся в полицию. Предполагается, что речь идёт о самоубийстве, передаёт deschide.md.

Медэксперты не обнаружили на теле погибшей следов насильственной смерти. Прощальной записки женщина не оставила.

Все обстоятельства случившегося выясняются.

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