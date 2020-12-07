Генпримар предложил, чтобы компенсации за отопление предоставлялись кишинёвцам с низкими доходами без подачи ими заявления

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Предоставить жителям Кишинёва с низкими доходами соцпомощь по оплате коммунальных услуг в холодное время года без подачи ими соответствующего запроса в офисы Главного управления социальной помощи и здравоохранения – с такой просьбой к профильным ведомствам обратился Ион Чебан.

Как пишет moldpres.md, градоначальник пояснил, что в условиях чрезвычайного положения в области здравоохранения визиты граждан в офисы Главного управления социальной помощи и здравоохранения чреваты риском заражения коронавирусом.

– Прошу Управление финансов и Управление социальной помощи найти соответствующие решения, – призвал генпримар.

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