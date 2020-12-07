Генпримар предложил, чтобы компенсации за отопление предоставлялись кишинёвцам с низкими доходами без подачи ими заявления

Генпримар предложил, чтобы компенсации за отопление предоставлялись кишинёвцам с низкими доходами без подачи ими заявления

Предоставить жителям Кишинёва с низкими доходами соцпомощь по оплате коммунальных услуг в холодное время года без подачи ими соответствующего запроса в офисы Главного управления социальной помощи и здравоохранения – с такой просьбой к профильным ведомствам обратился Ион Чебан. 

Как пишет moldpres.md, градоначальник пояснил, что в условиях чрезвычайного положения в области здравоохранения визиты граждан в офисы Главного управления социальной помощи и здравоохранения чреваты риском заражения коронавирусом.

– Прошу Управление финансов и Управление социальной помощи найти соответствующие решения, – призвал генпримар. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md