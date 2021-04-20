Кишинёвцы могут проголосовать за проекты, представленные в рамках Программы гражданского бюджета

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Примария запустила Программу гражданского бюджета Кишинёва – механизм, с помощью которого жители столицы могут выдвигать проекты, представляющие общественный интерес.

Как рассказал генпримар муниципия Ион Чебан, программа стартовала 1 февраля и предполагала несколько этапов: подача проекта, оценка, технический анализ.

После анализа, проведённого Оценочной комиссией, которая состоит из представителей местной публичной администрации Кишинёва и гражданского общества, был утверждён список проектов, которые имеют право участвовать и могут быть выставлены на онлайн-голосование.

16 апреля началось голосование по 9 проектам из 21. Проекты касаются благоустройства городских территорий, восстановления зон для отдыха, а также реализации социальных и культурных проектов. Все желающие могут проголосовать за выбранные ими проекты, признанные Оценочной комиссией приемлемыми, – отметил генпримар.

Процесс голосования проходит исключительно в режиме онлайн, и для того, чтобы иметь возможность проголосовать, жителям предлагается посетить официальный сайт примарии chisinau.md, раздел “Голосование за проекты для гражданского бюджета-2021”, или перейти по ссылке sondaj.chisinau.md. Голосовать можно до конца апреля.

Мы очень рады, что граждане принимают участие в этой программе. Ответственность за реализацию проектов-победителей остаётся за структурными подразделениями примарии, но, безусловно, в сотрудничестве с жителями столицы, – подчеркнул Чебан.

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