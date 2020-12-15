Кишинёвцев просят выбрать, каким будет новый маршрут общественного транспорта

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Голосование проводится на сайте примарии. Выбрать свой вариант можно до 28 декабря включительно.

– Вы можете выбрать маршрут! Мнение каждого важно! Как я объявлял ранее, мы работаем над созданием нового маршрута общественного транспорта, который будет проходит через улицу Албишоара, – отметил на своей странице в соцсети Ион Чебан.

Предлагаются следующие варианты:

Алба-Юлия – Д. Деляну – Николае Х. Костин – Ион Пеливан – В. Белински – Василе Лупу – А. Щусев – М. Витязул – Албишоара – ж/д вокзал; Алба-Юлия – Д. Деляну – Николае Х. Костин – Ион Пеливан – В. Белински – Василе Лупу – А. Щусев – М. Витязул – Албишоара – В. Александри – Штефана чел Маре – А. Пушкина – Албишоара → обратно на Алба-Юлия; Алба-Юлия – Д. Деляну – Николае Х. Костин – Ион Пеливан – В. Белински – Василе Лупу – А. Щусев – М. Витязул – Албишоара – Измаил – Штефана чел Маре – К. Негруцци – Албишоара → обратно на Алба-Юлия; Гренобле (дис. “Траян”) – Валя Кручий – Грэдина Ботаникэ – Сармизеджетуса – Буребиста – Мунчештское шоссе – ж/ж вокзал – Албишоара – Ренаштерий Национале – Богдан Воевод – Киевская; Гренобле (дис. “Траян”) – Валя Кручий – Грэдина Ботаникэ – Мунчештское шоссе – ж/д вокзал – Албишоара – Ренаштерий Национале – Богдан Воевод – Киевская; Гренобле (дис. “Траян”) – Куза-Водэ – Сармизеджетуса – Буребиста – Мунчештское шоссе – ж/д вокзал – Албишоара – Василе Александри – Штефана чел Маре – К. Негруцци – ж/д вокзал → обратно на Гренобле. Гренобле (дис. “Траян”) – Куза-Водэ – Сармизеджетуса – Грэдина Ботаникэ – Мунчештское шоссе – ж/д вокзал.

Отдать свой голос можно здесь.

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