Кишинёвцев просят выбрать, каким будет новый маршрут общественного транспорта

Кишинёвцев просят выбрать, каким будет новый маршрут общественного транспорта
Голосование проводится на сайте примарии. Выбрать свой вариант можно до 28 декабря включительно.  

– Вы можете выбрать маршрут! Мнение каждого важно! Как я объявлял ранее, мы работаем над созданием нового маршрута общественного транспорта, который будет проходит через улицу Албишоара, – отметил на своей странице в соцсети Ион Чебан. 
Предлагаются следующие варианты:
  1. Алба-Юлия – Д. Деляну – Николае Х. Костин – Ион Пеливан – В. Белински – Василе Лупу – А. Щусев – М. Витязул – Албишоара – ж/д вокзал;
  2. Алба-Юлия – Д. Деляну – Николае Х. Костин – Ион Пеливан – В. Белински – Василе Лупу – А. Щусев – М. Витязул – Албишоара – В. Александри – Штефана чел Маре – А. Пушкина – Албишоара → обратно на Алба-Юлия;
  3. Алба-Юлия – Д. Деляну – Николае Х. Костин – Ион Пеливан – В. Белински – Василе Лупу – А. Щусев – М. Витязул – Албишоара – Измаил – Штефана чел Маре – К. Негруцци – Албишоара → обратно на Алба-Юлия;
  4. Гренобле (дис. “Траян”) – Валя Кручий – Грэдина Ботаникэ – Сармизеджетуса – Буребиста – Мунчештское шоссе – ж/ж вокзал – Албишоара – Ренаштерий Национале – Богдан Воевод – Киевская;
  5. Гренобле (дис. “Траян”) – Валя Кручий – Грэдина Ботаникэ – Мунчештское шоссе – ж/д вокзал – Албишоара – Ренаштерий Национале – Богдан Воевод – Киевская;
  6. Гренобле (дис. “Траян”) – Куза-Водэ – Сармизеджетуса – Буребиста – Мунчештское шоссе – ж/д вокзал – Албишоара – Василе Александри – Штефана чел Маре – К. Негруцци – ж/д вокзал → обратно на Гренобле.
  7. Гренобле (дис. “Траян”) – Куза-Водэ – Сармизеджетуса – Грэдина Ботаникэ – Мунчештское шоссе – ж/д вокзал.

Отдать свой голос можно здесь.

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