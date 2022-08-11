Кишинёвцев просят убрать машины из мест, где проходит уборка после ливня: необходим доступ для техники

Кишинёвцев просят убрать машины из мест, где проходит уборка после ливня: необходим доступ для техники

Генеральный примар муниципия Ион Чебан обратился к жителям столицы с просьбой как минимум до воскресенья убрать машины из мест, где проводятся работы по устранению последствий непогоды.

Это касается в основном Рышкановки и Чекан, которые пострадали больше всех остальных секторов.

Градоначальник отметил, что вчера рабочие из-за припаркованных машин не смогли провести работы в трети из запланированных дворов.

Работы ведутся на специализированной тяжёлой технике, которой необходимо пространство, чтобы добраться до поваленных веток и деревьев. На многих деревьях ещё висят обломавшиеся ветки, которые представляют опасность. Кроме того, при проведении работ существует возможность повреждения самих этих машин, – отметил Ион Чебан.

Напомним, от ливня в Кишинёве пострадали дороги, тротуары, система освещения и многое другое.

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