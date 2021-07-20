Кишинёвцев призывают пройти вакцинацию: есть препараты AstraZeneca, Sinopharm и Johnson&Johnson

Кишинёвцев призывают пройти вакцинацию: есть препараты AstraZeneca, Sinopharm и Johnson&Johnson

Как сообщил генпримар Ион Чебан, в Кишинёве все пункты, а также Муниципальный центр вакцинации, работают каждый день. Сделать прививку может любой желающий без предварительной записи. Доступны вакцины AstraZeneca, Sinopharm и Johnson&Johnson.

Мы хотим повысить уровень вакцинации, чтобы Кишинёв стал зоной низкого риска заражения COVID-19, а граждане были в безопасности. Попросил Главное управление соцобеспечения и здравоохранения расширить возможности Муниципального центра вакцинациии. Кроме того, анализируется возможность размещения мобильного пункта вакцинации (автобуса) по выходным на Центральном рынке, а также в других местах, – рассказал Чебан.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md