Кишинёвцев призывают оставлять новогодние ёлки у платформ для сбора мусора

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Праздничные ели будут централизованно собирать с 11 по 25 января для дальнейшей переработки.

В связи с этим жителей столицы призывают оставлять сухие деревья у платформ для сбора мусора. Впоследствии ели будут переработаны. В то же время экономических агентов, организации и учреждения на территории Кишинёва просят самостоятельно привезти их по адресу Лунка Быкулуй, 24.

Растительные отходы будут использованы МП “Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” в качестве удобрения.

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