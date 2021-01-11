Кишинёвцев призывают оставлять новогодние ёлки у платформ для сбора мусора

Кишинёвцев призывают оставлять новогодние ёлки у платформ для сбора мусора
Праздничные ели будут централизованно собирать с 11 по 25 января для дальнейшей переработки. 

В связи с этим жителей столицы призывают оставлять сухие деревья у платформ для сбора мусора. Впоследствии ели будут переработаны. В то же время экономических агентов, организации и учреждения на территории Кишинёва просят самостоятельно привезти их по адресу Лунка Быкулуй, 24. 

Растительные отходы будут использованы МП “Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” в качестве удобрения.

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