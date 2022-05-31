Кишинёвцам предложили высказаться по стратегии

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О первых результатах работы над градостроительными документами столицы

Муниципий Кишинёв уже давно нуждается в новых градостроительных документах и стратегиях развития. Отсутствие грамотного, полноценного и доработанного в соответствии с нынешними реалиями генплана развития стало причиной многолетней хаотичной застройки молдавской столицы.

Серьёзный вызов

По всей видимости, предыдущим муниципальным властям было невыгодно жить и развивать город и его пригороды по продуманному плану. Действующая кишинёвская власть, как можно увидеть, пытается навести порядок в этом вопросе и разработать весь необходимый пакет стратегических документов, в том числе генеральный и зональные градостроительные планы. Во второй декаде мая столичная исполнительная власть представила на суд горожан первый разработанный градостроительный документ – Стратегию устойчивого социально-экономического и пространственного развития.

По словам главного архитектора муниципия Кишинёв Светланы Доготару, у мэрии Кишинёва, помимо этого, в разработке находятся несколько стратегических документов.

– Параллельно мы работаем над Генеральным градостроительным планом муниципия Кишинёв, сейчас проходит период отбора компании-разработчика документа. Процедура госзакупки затянулась, так как возникла необходимость объявить повторный тендер из-за малого числа участников в предыдущем, – сказала С. Доготару. – Также мы работаем над зональным градостроительным планом развития исторического центра Кишинёва, который включён в Реестр памятников национального значения. Поэтому для нас это вызов – принять такой документ. Мы также работаем над несколькими зональными градостроительными планами для больших территорий муниципия. Параллельно началась работа над планом городской мобильности. Мы надеемся, что нас поддержат и жители города – те, кому предстоит увидеть результат проделанной работы.

Предлагаемая стратегия обсуждалась с экспертами, урбанистами, архитекторами, специалистами в области транспорта, экономистами, чтобы в ней нашли отражение все ключевые стратегические области развития столицы и её пригородов… Мы понимаем, что стратегия не может быть идеальной, но она есть и основывается на мнениях специалистов.

Без претензий на идеальность

С 17 по 20 мая в Кишинёве прошёл цикл публичных обсуждений первого этапа плана обустройства территории муниципия Кишинёв: техническое обоснование и концепция регионального плана обустройства территории «Стратегия устойчивого социально-экономического и пространственного развития», на которые были приглашены все желающие ознакомиться с документом, высказать свои замечания и поделиться предложениями. Слушания прошли в каждом столичном секторе.

Разработала для нас этот документ российская компания Master’s plan, специалисты которой записали презентацию стратегии на видео и предоставили кишинёвским властям для проведения общественных консультаций. Как заявили разработчики документа, глобальные цели стратегии – преобразовать муниципий, сделать жизнь каждого жителя комфортной, повысить уровень здоровья и образования, создать условия для привлечения новых возможностей, обновить системы взаимодействия власти и горожан.

В ходе общественных консультаций были представлены все 8 глав стратегии: Стратегия формирования новой идентичности муниципия Кишинёв; Стратегия устойчивого пространственного развития территории; Стратегия развития комфортной городской застройки; Стратегия социально-экономического развития; Стратегия социально-экономического развития территории; Стратегия развития транспортной и коммунальной инфраструктуры; Стратегия развития историко-культурной и туристической сферы; Стратегия развития природного потенциала территории и защиты окружающей среды.

Открывая публичные дебаты, вице-примар Илие Чебан отметил, что все столичные жители желают жить в развитом и хорошо продуманном городе, а для этого нужно разработать документ, изложив все задачи и действия на бумаге, чтобы точно знать, что нужно сделать в ближайшие годы.

– Предлагаемая стратегия обсуждалась с экспертами, урбанистами, архитекторами, специалистами в области транспорта, экономистами, чтобы в ней нашли отражение все ключевые стратегические области развития столицы и её пригородов, – отметил Илие Чебан. – Мы решили также провести общественные слушания и с жителями Кишинёва, чтобы выяснить их мнение, послушать и учесть замечания и предложения. Мы понимаем, что стратегия не может быть идеальной, но она есть и основывается на мнениях специалистов.

Три сценария развития

Главный архитектор проекта Яна Гергель, представляя первую главу – Стратегию формирования новой идентичности Кишинёва, предложила три сценария развития, которые следует реализовать поступательно.

– Сценарий №1 предусматривает необходимость выкристаллизовать текущий фундамент идентичности, создать условия для её сохранения, – представляет свою часть документа Я. Гергель. – Дальнейшими шагами необходимо синхронизировать текущее представление о Кишинёве с мировыми трендами в культуре, науке, технологиях, чтобы город имел конкурентные преимущества на уровне восприятия пространства.

Сценарий №2 – это ресурсоёмкая работа по созданию единой связной городской истории. Этот сценарий позволит ответить на ключевые вопросы местных жителей, определить локальные образы, символы, расширить местный фольклор. Единая история способствует выделению локальных топонимов, усиливающих чувство принадлежности к месту, улучшая имидж муниципия, повышая привлекательность и препятствуя оттоку населения. И, реализуя сценарий №3, нужно проанализировать существующие тренды, технологические пакеты и производственные цепочки в мировой экономике, определив в них место Кишинёву. Этот сценарий подразумевает качественный новый этап локальной идентификации в отрыве от предыдущих и готовности к экспериментам.

Комфортная городская застройка

Главный архитектор проекта Александра Бармушкина, представляя Стратегию развития комфортной городской застройки, отметила, что проектировщики, изучив город, обнаружили наличие множества незаконных построек, захвата территорий гражданами, строительства разных пристроек, расширения балконов, а также констатировали, что дворы не обустроены и заставлены припаркованными машинами.

– В своём проекте обустройства мы предлагаем наполнить каждый двор муниципия определённым минимальным необходимым набором функций, таких как зона тихого отдыха, зона отдыха для детей разных возрастных групп, спортивные площадки, а также реализовать программу «Двор без машин», – перечисляла А. Бармушкина. – Нужно рассчитать количество необходимых парковочных мест и разместить их вокруг жилого района. Мы разработали проект благоустройства на примере одного из дворов. При рассмотрении транзитных элементов городской черты муниципия мы также отмечаем ряд проблем: нуждается в обновлении по современным стандартам дорожное полотно, на большей части дорог отсутствуют разметка и базовые элементы навигации – светофоры, дорожные знаки, освещение и др. Таких элементов не хватает даже в центре города. Город нуждается в организации пешеходного каркаса. Сегодня его элементы дисперсны, а сами транзитные пространства для пешеходов имеют массу барьеров, которые обуславливают невозможность передвижения маломобильных групп граждан. С другой стороны, в республике принят ряд программ для популяризации велосипедного движения, предусматривающих обустройство сопутствующей инфраструктуры. Тем не менее в муниципии по-прежнему не хватает инфраструктуры для велосипедистов.

Разработчики стратегии предлагают и проект организации пешеходной связи в системе вновь создаваемых общественных пространств и территорий города. Пешеходная система может содержать два основных, связанных между собой, элемента – остов и связи.

Как отметила А. Бармушкина, сегодня водно-зелёный каркас города Кишинёва в целом бесформенный. Он представляет собой лоскутное одеяло различных элементов, не связанных воедино. Центральное значение в каркасе имеют крупные водные объекты – Гидигичское водохранилище, участок реки Днестр и река Бык, поддержка экосистем которых должна быть приоритетом местных властей.

– Возрастающая антропогенная нагрузка разрушает экосистему муниципия, и поэтому мы обращаемся к инструментам экологической компенсации, – отметила архитектор. – В рамках стратегии мы предлагаем объединить существующие в Кишинёве крупно-ареальные элементы водно-зелёного каркаса в зелёное кольцо, предусматривая создание связующих, линейных и точечных элементов. Для повышения рекреационной привлекательности предлагаем сконцентрировать усилия на благоустройстве озеленённых территорий.

Инструмент перезапуска экономики

Эксперт в экономическом и стратегическом развитии Никита Румянцев, представляя содержание Стратегии социально-экономического развития территории, отметил, что важно создать такие условия, при которых будет перезапущена экономика как молдавской столицы, так и страны в целом.

– Разработанная нами стратегия развития Кишинёва – это не столько план по изменению геометрии улиц или каких-то градостроительных вещей, а его нужно рассматривать как возможность и инструмент перезапуска вообще экономики Молдовы и всей экономической модели, потому что Кишинёв – главный экономический центр, – отметил Н. Румянцев. – И если мы сможем создать такие условия и предпосылки для развития в городе Кишинёве, сможем перезапустить всю экономику Молдовы. Говоря про задачи перезапуска экономической модели, нужно выделить две вещи: выявление, во-первых, за счёт чего будем расти и, во-вторых, необходимой инфраструктуры и предпосылок, чтобы реализовать эти преимущества.

Главный вызов Кишинёва и всей Молдовы, который увидели разработчики стратегии, – это экспорт своих людей.

– А наша задача состоит в том, чтобы город экспортировал труд и знания этих людей, а не чтобы молдавские граждане уезжали работать в другие страны, – отметил Н. Румянцев. – Люди уезжают, потому что нет тех рабочих мест и занятости, которые соответствуют их ожиданиям и целям жизни. В основном присутствуют индустрии и отрасли с низкой добавленной стоимостью. Даже если бы были запущены индустрии, которые нужны, не все специалисты готовы вернуться, потому что не созданы соответствующие условия.

Концепция единой транспортной системы

Главный специалист в области инфраструктуры транспорта Александр Шувалов представил основные моменты Стратегии развития транспортно-инженерной инфраструктуры муниципия. Разработчик документа отметил основные проблемы на дорогах молдавской столицы. Из-за того что через центр города проходят основные магистральные улицы и дороги, возникает транзитное движение легкового и грузового транспорта. В часы пик наблюдается загруженность дорожной сети в центре города. Также отсутствует дорожная разметка, покрытие улиц и дорог неудовлетворительное, тротуары узкие.

– Мы предлагаем реализацию мероприятий в три этапа, – сказал А. Шувалов. – До 2027 года – реконструкцию дорог и строительство объездной дороги с дополнительными связями с поселениями. До 2032 года – реконструкцию и строительство дорог-связей с ближайшими к Кишинёву населёнными пунктами и одно из основных мероприятий – сформировать кольцевую улицу, которая позволит провести распределение транспортных потоков города и частично снять нагрузку со смежных улиц. До 2037 года предлагается сформировать кольцевую автомобильную дорогу, которая разгрузит город от транзитного легкового и грузового транспорта.

Что касается видов транспорта, то разработчики предлагают полностью заменить маршрутные такси на автобусы, увеличить подвижной состав. Также советуют ввести новый маршрут общественного транспорта, чтобы обслуживать населённые пункты, в которые он сейчас не ездит.

Для решения проблемы с железнодорожным транспортом предлагается создать транспортно-посадочные узлы на базе станций Кишинёв и Вистерничены, так как к ним предусматривается обеспечить главный подвоз населения из пригородов. Также необходимо разместить парковки у каждой пересадочной станции на территории города Кишинёва. По общественному транспорту разработчики стратегии предлагают сформировать городские и пригородные маршруты.

– Для улучшения железнодорожной инфраструктуры мы предлагаем создать концепцию единой транспортной системы, в которую будут интегрированы железнодорожный и общественный транспорт, где ж/д транспорт будет выполнять роль лёгкого метро, – добавил специалист в области инфраструктуры транспорта. – При этом необходимо будет ввести единый проездной билет на данный вид транспорта.

Над данной стратегией ещё предстоит поработать, чтобы усовершенствовать её. Главный архитектор муниципия Кишинёв Светлана Доготару на общественных консультациях выказала надежду, что после публичных слушаний и ряд разработчиков документов политик в области градостроительства изъявят желание поучаствовать в совершенствовании данной стратегии, чтобы в итоге город получил добротный и вполне реализуемый план развития на перспективу.

Мнение Раду

Типовой набор средних решений

В вопросе развития Кишинёва и стратегии, в частности, я не просто неравнодушный житель нашего города, но и один из членов Координационного совета по разработке Генплана столицы. Моё направление – стратегический брендинг, а это значит, я смотрю на Кишинёв долгосрочно и комплексно, в контексте перспективы, актуального будущего и гармонизации государственного управления.

Могу сказать, что со стороны мэрии Кишинёва разработчику Стратегии развития нашего города были предоставлены все необходимые документы, и работа по ним была проведена большая. Были выезды на место, многие экспертные и гражданские интервью, проведён анализ в рамках поставленных задач.

Но результат на выходе, на мой взгляд, получился не очень. Положительный момент – тема 15-минутного города, о которой я говорила в сентябре 2020 года, применена. Есть преемственность от старой версии Генплана в контексте децентрализации города. Видно стремление воссоздать облик Кишинёва зелёным (экология и грамотное широкое озеленение очень важны, особенно в наших южных реалиях). Есть понимание исторического центра Кишинёва как неделимого ядра города и понимание необходимости его разгрузки от транспорта и высотного строительства. Есть осознание смысловой и экологической важности реки Бык…

Но я не увидела главного – видения Кишинёва хотя бы через 30 лет. Долгосрочное видение с учётом актуального будущего – это основное, от чего дальше выстраиваются и стратегия, и планы. Если его нет, всё перечисленное, даже если по отдельности оно применимо, – просто типовой набор средних решений.

К сожалению или к счастью, я лишний раз убедилась, что только кишинёвец может точно сформулировать видение своего города (не будем забывать про статус, это важно не только в развитии города, но и всей республики, столицей которой Кишинёв является и которой задаёт темп и ориентиры роста). И только наш человек – молдаванин по своему гражданскому статусу – может сформулировать видение страны. Хотя бы потому, что он здесь живёт и чувствует то, что не всегда отражено в документах.

Как вариант такого понимания, полгода назад в рамках городской конференции Vision of Chisinau, организованной нашей мэрией, я озвучила матрицу развития, основанную на сформулированном мной ранее стратегическом видении Республики Молдова. Обдуманную модель, которая по факту способна создать и в городе, и, при мультипликации, во всей стране точки актуального и перспективного роста. Не инерционного, а нацеленного на реальное развитие, способное сделать Молдову устойчивой страной с отличительным не типовым характером.

Исходя из данной матрицы и видения в целом, можно посмотреть, какие фрагменты предложенной к рассмотрению cтратегии применимы к реализации. Экономическая часть и моменты укрупнения города точно вызывают вопросы. Возможно, и даже будет хорошо, чтобы появились ещё варианты практических идей.

После чего, думаю, всё это вместе можно будет пересобрать в новый формат документа, который и будет называться Стратегией перспективного развития Кишинёва. Мы не настолько богаты, чтобы принимать поспешные решения. Но мы богаты тем, что у нас есть светлые головы и они способны думать. Думать – это самая сложная работа в мире.

Елена Раду,

эксперт по стратегическому брендингу

Комментарий

Первый камень заложен

Сержиу Унгуряну, специалист в области энергетики:

– Городу Кишинёву давно была нужна стратегия развития. Это первая попытка разработать такой документ и вынести его на обсуждение с общественностью. Публичные консультации были организованы довольно хорошо и открыто, то есть люди могли высказать своё мнение, подсказать, что можно улучшить, изменить. В принципе, можно считать, что у муниципия есть начальный материал. Конечно, придётся ещё немного поработать и разработать ещё такие документы, как планы развития, зональные планы по развитию территорий и так далее. Но первый камень уже заложен.

Я, как специалист, заметил, что данная стратегия содержит очень много материала для будущих градостроительных документов и стратегий по развитию генерального плана и зональных. По моему мнению, стратегия разработана довольно профессионально. В ней предложены меры и планы по застройке. Несмотря на то что это один из больных вопросов, многие чиновники его не считают важным, и этим пользуются нечестные предприниматели, которые строят везде и всё, что хотят.

Отдельно в стратегии рассматривается вопрос развития зелёного города, зелёной энергетики. Представлено, какими должны быть эти зелёные зоны, как должны развиваться. Хорошо, что в стратегии рассматривается и вопрос о возобновляемой энергии. Как специалист я не мог не задать этот вопрос. И было хорошо объяснено, что и город будет развиваться, и транспорт должен быть зелёным, и энергетика, и эти моменты должны быть подробно прописаны в будущих планах развития.

Любовь Чегаровская