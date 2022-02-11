Кишинёв “встанет” в пробках: из-за визита румынских министров движение в центре столицы ограничат

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Какие именно улицы будут перекрыты, полиция не сообщает.

По данным Генерального инспектората полиции, сегодня, 11 февраля, некоторые улицы в центре столицы будут перекрыты в связи с официальным визитом представителей правительства Румынии. За дорожным движением в городе будут следить около 250 сотрудников полиции.

Водителей призывают следовать указаниям патрульных и проявлять уважение к другим участникам дорожного движения.

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