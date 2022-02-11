Кишинёв “встанет” в пробках: из-за визита румынских министров движение в центре столицы ограничат

Кишинёв “встанет” в пробках: из-за визита румынских министров движение в центре столицы ограничат

Какие именно улицы будут перекрыты, полиция не сообщает. 

По данным Генерального инспектората полиции, сегодня, 11 февраля, некоторые улицы в центре столицы будут перекрыты в связи с официальным визитом представителей правительства Румынии. За дорожным движением в городе будут следить около 250 сотрудников полиции.

Водителей призывают следовать указаниям патрульных и проявлять уважение к другим участникам дорожного движения.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md