Кишинёв в огнях: парки, скверы, улицы и кольцевые развязки украшены к новогодним праздникам

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Кольцевая развязка на пересечении улиц Ион Крянгэ, Каля Ешилор и бульвара Штефана чел Маре, а также парк «Алунелул» в секторе Буюканы были празднично оформлены.

По словам генерального примара муниципия Иона Чебана, многие парки, зелёные зоны, скверы, центральные улицы, аллеи и кольцевые развязки были украшены к новогодним праздникам. Таких мест будет ещё больше.

С минувших выходных началось обустройство рождественских ярмарок с привлечением экономических агентов. Они будут во всех секторах. На Площади Великого Национального Собрания будет создан небольшой детский городок с каруселями. Он откроется в скором времени. Мы приготовили и другие сюрпризы, о которых объявим позже, – уточнил Чебан.

Генпримар поблагодарил экономических агентов, которые украсили принадлежащие им здания, рестораны, кафе и магазины.

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