Кишинёв в фотографиях: в центре столицы открылась выставка

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В центре столицы, у памятника Штефану чел Маре, появилась фотовыставка.

Генеральный примар Ион Чебан опубликовал фотографии на своей странице в соцсети.

Кишинёв в фотографиях. Все прохожие могут полюбоваться великолепной выставкой, открытой примарией Кишинёва. На изображениях вы можете увидеть красивые места столицы и некоторые из реализованных проектов, – рассказал градоначальник.

На фотографиях можно увидеть следующие проекты: модернизированный сквер «Михай Эминеску», парк Кафедрального Собора, сквер по улице Киевская, музыкальный фонтан в парке «Долина Роз», центральная аллея парка «Ла Извор», пешеходная аллея на бульваре Григоре Виеру, отремонтированные улицы Ион Крянгэ и Василе Александри, отреставрированные тротуары на улице М. Гавриил Бэнулеску-Бодони и на ул. А. Пушкина, пляжный футбольный стадион в парке «Ла Извор», подземные переходы в секторах столицы и многие другие проекты.

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