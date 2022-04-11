Кишинёв украсят к пасхальным праздникам

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На следующей неделе генеральная уборка в Кишинёве продолжится, а после этого город будет украшен к пасхальным праздникам. Об этом заявил генеральный примар Ион Чебан на сегодняшнем оперативном заседании глав муниципальных служб.

– Мы обязательно обустроим несколько мест специально к Пасхе, а также организуем культурные мероприятия. Украшения и огни, приобретённые к зимним праздникам, также будут использованы, – отметил примар.

Чебан подчеркнул, что он настаивал на приобретении, а не на аренде украшений (как это делалось до 2020 года), чтобы позже их можно было использовать всякий раз, когда они потребуются муниципалитету.

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