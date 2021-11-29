Кишинёв стал побратимом муниципия Сучава

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Ион Чебан подписал Соглашение о побратимстве с примаром муниципия Сучава Ионом Лунгу.

Документ предусматривает укрепление отношений сотрудничества и совместное продвижение проектов коммерческо-экономического развития между городами, а также организацию обмена опытом и передовой практикой в медицинской сфере с целью взаимного ознакомления с новыми технологиями в области диагностики и лечения.

После подписания Соглашения о побратимстве мы поставили перед собой цель реализовать как можно больше совместных проектов. Предлагается активизировать обмен опытом в области образования, культуры, спорта и туризма, что будет способствовать устойчивому развитию городов, – отметил генпримар Ион Чебан.

Отношения между Кишинёвом и Сучавой развивались и укреплялись благодаря организации официальных визитов, обеспечению связи и обмена информацией с целью улучшения работы и услуг, предлагаемых местной государственной администрацией.

Ион Чебан также добавил, что в этом году примария Кишинёва также подписала Соглашение с администрацией уезда Сучава.

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