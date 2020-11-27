Кишинёв против гендерного насилия: в столице появилась настенная живопись-призыв к обществу

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Произведение монументального искусства размещено возле Управления электротранспорта Кишинёва. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан, отметив, что настенную живопись, которая ночью будет подсвечиваться, наносят на часть ограждения длиной 18 метров.

Глава муниципия уточнил, что примария Кишинёва присоединилась к акции “Разрушить молчание”, которая проводится в Молдове и во всей восточной и юго-восточной Европе по случаю ежегодной 16-дневной кампании “Действия против гендерного насилия”. Целью акции является повышение осведомлённости общества о гендерном насилии, в частности, о насилии по отношению к женщинам.

Гендерное насилие влияет на общество в целом, и власти несут ответственность за предотвращение этого явления и за борьбу с ним, – подчеркнул Ион Чебан.

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