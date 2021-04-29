Кишинёв присоединяется к Европейской неделе иммунизации

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Жители столицы могут пройти вакцинацию от COVID-19. Кроме того, они должны быть проинформированы из официальных источников о важности иммунизации.

Об этом заявил генеральный примар Ион Чебан. Он отметил, что кампания по вакцинации против COVID-19 организована и координируется Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты и Национальным агентством общественного здоровья. С 31 марта этого года по всей республике кампания по вакцинации против COVID-19 проводится для лиц, включённых во второй этап вакцинации.

Я предложил центральным властям начать в Кишинёве III этап иммунизации, так как в настоящее время в Муниципальном центре вакцинации и в поликлиниках есть достаточное количество сыворотки. Мы хотим дать возможность всем жителям столицы сделать вакцину от коронавируса. Также мы рассматриваем возможность открытия других помещений для иммунизации, – добавил Ион Чебан.

Высказаться по поводу начала III этапа вакцинации в Кишинёве должны специалисты Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

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