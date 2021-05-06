Кишинёв присоединился к программе Making Cities Resilient-2030

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Ион Чебан принял участие в региональном онлайн-мероприятии Making Cities Resilient-2030, организованном Европейским региональным бюро UNDRR совместно с ICLEI Europe, где была запущена инициатива Making Cities Resilient-2030 (MCR2030) в Европе и Центральной Азии.

По словам градоначальника, Кишинёв провёл оценку устойчивости к бедствиям, включая риски, связанные с пандемией COVID-19.

Инициатива MCR-2030 – это платформа, которая способствует взаимному обучению между городами для повышения устойчивости населения. Очень важно, чтобы местные власти имели возможность разрабатывать стратегии, планы и практические навыки для их реализации в случае бедствия. Для Кишинёва важно повысить устойчивость, чтобы стать безопасным местом, – отметил Чебан.

Среди целей Кишинёва в программе Making Cities Resilient-2030 – развитие инфраструктуры города, переосмысление и определение приоритетов инвестиций на следующее десятилетие, консолидированное сотрудничество между госструктурами и гражданским обществом.

Я верю, что Кишинёв как участник MCR-2030 сможет получить поддержку и помощь. Ни один город не может справиться с потрясениями и бедствиями в одиночку. Важно иметь возможность узнать и понаблюдать за подготовкой других городов. Мы должны и можем создать культуру безопасности для всех и везде, – подчеркнул генпримар.

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