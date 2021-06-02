Кишинёв присоединился к Миланскому пакту о продовольственной политике

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Подписание документа состоялось сегодня.

Миланский пакт представляет собой международное соглашение между городами всего мира, направленное на развитие устойчивых продовольственных систем. Они должны быть инклюзивными, безопасными и разнообразными, должны обеспечивать здоровое и доступное питание для всех, должны сводить к минимуму отходы и сохранять биоразнообразие, адаптируясь и смягчая последствия изменения климата, – отметил градоначальник.

Основная цель Миланского пакта – поддержать города, которые хотят развивать более устойчивые городские продовольственные системы, путём поощрения сотрудничества и обмена передовым опытом.

Здоровое питание детей является приоритетом для муниципалитета, а подписание этого соглашения – важный шаг в развитии процесса питания в школах и детских садах, – заметил Чебан.

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