Кишинёв присоединился к кампании “Европейская неделя мобильности”

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На этой неделе европейские города изучают практические решения для улучшения качества городской жизни и тестируют альтернативные транспортные решения. Кишинёв также стал частью этой кампании.

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан. По его словам, в это воскресенье улица 31 Августа 1989 от улицы Сергея Лазо до ул. Василе Александри будет закрыта для автомобильного движения, но останется открытой для пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта. Акция является частью кампании “Европейская неделя мобильности”.

В воскресенье в 13:00 мы также представим проект “Реконструкция улицы 31 Августа и превращение её в зелёный коридор”. Я призываю жителей Кишинёва использовать общественный транспорт, велосипед, скутер или прогуляться пешком, чтобы поддержать эту кампанию и усилия муниципалитета по развитию альтернативной транспортной инфраструктуры, – сказал генпримар.

Кампания проводится с 16 по 22 сентября и направлена на популяризацию экологически чистых видов транспорта, общественного транспорта и здорового образа жизни.

Я – сторонник здорового образа жизни. Как вы заметили, я уже длительное время передвигаюсь по городу на велосипеде или самокате. И призываю всех поступать так же, – отметил Чебан.

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