Кишинёв присоединился к инициативе ООН “Повышение устойчивости городов к бедствиям”

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Кишинёв получил сертификат о присоединении муниципия к инициативе Офиса ООН “Повышение устойчивости городов к бедствиям” до 2030 г., став первым городом в Молдове, присоединившимся к этой инициативе.

Об этом рассказал Ион Чебан, отметив, что в рамках проекта будет оцениваться устойчивость к риску в связи со стихийными бедствиями, включая устойчивость системы общественного здравоохранения, в том числе для минимизации воздействия COVID-19.

После оценки рисков мы разработаем план действий и стратегию устойчивости городов, которая будет сфокусирована главным образом на предотвращении чрезвычайных ситуаций, а не на устранении их последствий. Обмен знаниями между городами-участниками даст Кишинёву возможность узнать о практиках, применяемых в других столицах, – добавил генпримар.

По его словам, Кишинёв уже предпринял первые действия по повышению устойчивости города. Это инициирование разработки зональных городских планов, присоединение к Глобальной кампании по озеленению, утверждение руководства по дизайну улиц в столице, развитие альтернативных видов транспорта и повышение безопасности всех пешеходов.

Основными целями проекта являются улучшение инфраструктуры в различных областях, инвестиции в модернизацию инфраструктуры, необходимой для повышения устойчивости, лучшее понимание будущих рисков для обеспечения городского развития, способного противостоять изменению климата, улучшение диалога и сотрудничества между местными и центральными властями, а также с гражданским обществом.

Мы по-прежнему полагаемся на поддержку Офиса Организации Объединенных Наций для уменьшения опасности бедствий и поддержки действий по повышению устойчивости местного населения. Пришло время сделать Кишинёв более здоровым, безопасным и сплоченным местом! – отметил Чебан.

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