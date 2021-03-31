Кишинёв приобретёт автобусы: уставный капитал “Городского автобусного парка” увеличен на 50 млн леев

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“Городской автобусный парк” Кишинёва сможет закупить автобусы с пробегом для обеспечения населения общественным транспортом.

Об этом заявил генеральный примар муниципия Ион Чебан. Он сообщил, что был одобрен проект решения об увеличении уставного капитала автобусного парка на 50 миллионов леев за счёт финансовых источников, утверждённых в муниципальном бюджете на 2021 год, для того, чтобы после рассмотрения поступивших предложений иметь возможность приобретать автобусы различной вместимости.

“Городской автобусный парк” также будет иметь возможность заключать контракты и покупать автобусы путём прямых переговоров. Рабочая группа будет следить за этим процессом.

Эта проблема требует решения уже очень давно. Общественный транспорт особенно нужен в пригородах, тем более в условиях ограничений из-за COVID-19. Об этом же свидетельствует опрос жителей данных населённых пунктов. В настоящее время автопарк “Городского автобусного парка” устарел на 80%, – заметил градоначальник.

Для обеспечения граждан пассажирским транспортом муниципалитету необходимо около 300 автобусов.

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