Кишинёв приобретет 2 новых современных двухзвенных троллейбуса производства Италии

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Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан. Он отметил, что обе транспортные единицы были оценены молдавским специалистом. Троллейбусы новые и современные, у них низкий пол, они оборудованы системами кондиционирования и кузовом с антикоррозийной защитой.

Потребление электроэнергии у новых транспортных средств в целом ниже, чем у старых троллейбусов, курсирующих сейчас по улицам столицы.

Необходимость закупки транспортных средств для муниципия Кишинев является первостепенной задачей, учитывая, что состояние троллейбусов, в том числе двухзвенных, в М.П. «Управление электротранспорта» не самое хорошее, – отметил градоначальник.

В настоящее время в составе RTEC 392 троллейбуса, из них 18 двухзвенных. 6 единиц транспорта моделей ZiU și IuMZ произведены в 1995-1996 годах, их срок эксплуатации составляет 25-26 лет. Они устарели и представляют опасность для пассажиров.

Недавно в Кишинев было доставлено 25 троллейбусов из Риги и 15 из Беларуси. В настоящее время в ремонтной мастерской RTEC собирают еще 20 троллейбусов, которые вскоре будут курсировать по улицам столицы.

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