Кишинёв получит почти 26 млн леев за 12 земельных участков, выставленных сегодня на аукцион

0

Об этом на своей странице в соцсети написал генпримар Ион Чебан. Он уточнил, что деньги поступят в муниципальный бюджет и пойдут на развитие города.

5 участков будут предложены в следующий раз, потому что они остались невостребованными.

Если бы так поступали и раньше, то Кишинёв только выиграл бы, а процесс развития шёл бы быстрее. Тысячи земель ранее передавались посредством различных схем и процедур, удобных для некоторых людей, – отметил Чебан.

В понедельник состоится шестой аукцион по киоскам. На него будет выставлено 28 лотов – места в парках, скверах и аллеях, в том числе на бульваре Штефана чел Маре, в сквере у Кафедрального собора, на улицах Г. Асаки, В. Пыркэлаб, Албишоара, А. Пушкина, Теилор, Н. Зелинского, Алба-Юлия, Л. Деляну, Н. Костин, А. Руссо, на бульварах Ренаштерий и Мирча чел Бэтрын, на Московском проспекте и в других местах.

Места предусмотрены для размещения киосков, где будут продаваться периодические издания, уличная еда и выпечка, горячие и безалкогольные напитки, мороженое, цветы и цветочные композиции. Площадь киосков будет 8, 10 и 12 м².

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.