Кишинёв получит почти 26 млн леев за 12 земельных участков, выставленных сегодня на аукцион

Кишинёв получит почти 26 млн леев за 12 земельных участков, выставленных сегодня на аукцион

Об этом на своей странице в соцсети написал генпримар Ион Чебан. Он уточнил, что деньги поступят в муниципальный бюджет и пойдут на развитие города.

5 участков будут предложены в следующий раз, потому что они остались невостребованными.

Если бы так поступали и раньше, то Кишинёв только выиграл бы, а процесс развития шёл бы быстрее. Тысячи земель ранее передавались посредством различных схем и процедур, удобных для некоторых людей, – отметил Чебан.

В понедельник состоится шестой аукцион по киоскам. На него будет выставлено 28 лотов – места в парках, скверах и аллеях, в том числе на бульваре Штефана чел Маре, в сквере у Кафедрального собора, на улицах Г. Асаки, В. Пыркэлаб, Албишоара, А. Пушкина, Теилор, Н. Зелинского, Алба-Юлия, Л. Деляну, Н. Костин, А. Руссо, на бульварах Ренаштерий и Мирча чел Бэтрын, на Московском проспекте и в других местах.

Места предусмотрены для размещения киосков, где будут продаваться периодические издания, уличная еда и выпечка, горячие и безалкогольные напитки, мороженое, цветы и цветочные композиции. Площадь киосков будет 8, 10 и 12 м².

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