Кишинёв получил грант от Еврокомиссии на развитие общественного транспорта

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Столичная примария получила грант от Европейской комиссии в рамках программы финансирования “Partnerships for sustainable cities in the Southern and Eastern Neighbourhood” для проектов в сфере муниципального общественного транспорта.

Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан. Он рассказал, что Кишинёв стал частью проекта “MOVE IT like Lublin” – “Инициатива устойчивого развития общественного транспорта Кишинёва”. Проект ориентирован на комплексное городское развитие посредством партнёрства, установленного между местными властями в странах-членах ЕС и странах-партнёрах.

Проект заключается в развитии системы общественного транспорта в столице в соответствии с моделью организации общественного транспорта в городе Люблин (Польша) с приемлемым бюджетом для мероприятий в размере 3,25 миллиона евро, который также включает частичное финансирование со стороны муниципалитета в размере 5% от общей суммы, – уточнил Чебан.

Проект будет реализован в 2021-2023 гг.

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