Кишинёв подписал Соглашение о побратимстве и сотрудничестве с китайским городом Сиань

Кишинёв подписал Соглашение о побратимстве и сотрудничестве с китайским городом Сиань

Об этом на своей странице в соцсети сообщил генеральный примар Ион Чебан, добавив, что срок соглашения составляет 5 лет.

– Сегодня Сиань – это город контрастов, где современность соседствует с древними традициями и богатой китайской культурой, а древняя история тесно связана с достижениями мировой цивилизации. Кишинёв – это динамично развивающаяся столица, где реализуются смелые проекты и внедряются лучшие практики мировых городов. Уверен, что вместе мы сможем реализовать совместные программы и осуществить обмен опытом, – отметил градоначальник.

Ион Чебан выразил признательность администрации города Сиань за инициативу.

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