Кишинёв на пороге пандемического кризиса. Ситуация ухудшается день ото дня

Врио главы Управления социальной помощи и здравоохранения Кишинёва Борис Гылкэ сообщил на заседании Муниципального совета, что в столице выросло число ежедневно регистрируемых случаев заболевания коронавирусом и летальных исходов. В лечении пациентов с COVID-19 задействованы се больницы. Давление на муниципальную систему здравоохранения огромное.
Чиновник отметил, что Кишинёв на пороге масштабного пандемического кризиса.
– Учитывая, что уровень вакцинации низкий – 97 процентов пациентов, поступающих в городские больницы, не привиты – в Кишинёве возможен серьезный кризис, – заявил Гылкэ, пишет moldpres.md.
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