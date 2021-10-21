Кишинёв на пороге пандемического кризиса. Ситуация ухудшается день ото дня

Кишинёв на пороге пандемического кризиса. Ситуация ухудшается день ото дня

Врио главы Управления социальной помощи и здравоохранения Кишинёва Борис Гылкэ сообщил на заседании Муниципального совета, что в столице выросло число ежедневно регистрируемых случаев заболевания коронавирусом и летальных исходов. В лечении пациентов с COVID-19 задействованы се больницы. Давление на муниципальную систему здравоохранения огромное. 

Чиновник отметил, что Кишинёв на пороге масштабного пандемического кризиса.

– Учитывая, что уровень вакцинации низкий – 97 процентов пациентов, поступающих в городские больницы, не привиты – в Кишинёве возможен серьезный кризис, – заявил Гылкэ, пишет moldpres.md.

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Комментарии (1)

  1. У нас всё хорошо, даже “Группа молдавских медработников отправилась в Румынию для помощи в борьбе с COVID-19 noi.md/ru/obshhestvo/gruppa-moldavskih-medrabotnikov-otpravilasi-v-rumyniyu-dlya-pomoshhi-v-boribe-s-covid-19

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