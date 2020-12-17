Кишинёв модернизирует управление отходами в соответствии со стандартами ЕC

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Столичная примария подписала контракт с Европейским банком реконструкции и развития касательно управления твёрдыми бытовыми отходами Кишинёва.

По словам генерального примара Иона Чебана, это самый крупный проект по управлению отходами в истории муниципалитета.

Так, ЕБРР предоставляет муниципалитету займ в размере 9 миллионов евро. В то же время, ЕИБ вложит ещё 9 миллионов евро, а фонд E5P предоставит инвестиционный грант в размере 5 миллионов евро.

Проект по управлению твёрдыми бытовыми отходами Кишинёва является первым проектом ЕБРР в этой области в Молдове и частью инициативы ЕБРР “Зелёные города”.

Благодарю Европейский банк реконструкции и развития, который является настоящим двигателем этого проекта. Также я глубоко признателен многостороннему донорскому фонду Европейского Союза E5P и благодарю за вклад. Это второй грант, предоставленный Кишинёву: первый в области энергоэффективности и нынешний – в рамках проекта по управлению отходами. Реализация этого проекта принесёт ряд социальных и экологических преимуществ, – отметил градоначальник.

Ион Чебан заявил, что молдавской столице срочно необходимо решение растущей проблемы твёрдых бытовых отходов, а реализация данного проекта значительно снизит вредное воздействие на окружающую среду, климат и здоровье людей.

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