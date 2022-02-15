Кишинёв идентифицирует туристов

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О стратегическом документе, который поможет привлечь в РМ иностранных гостей

Власти муниципия в качестве одного из приоритетов в своей деятельности наметили развитие туристического направления. На минувшей неделе прошли первые публичные слушания по Стратегии развития туризма на 2022 – 2027 годы «Кишинёв – туристическая столица», над которой сейчас работают специалисты мэрии.

Найти свою нишу

Обсуждение документа прошло онлайн. В нём приняли участие представители многих заинтересованных компаний и организаций.

Мэр Кишинёва Ион Чебан отметил, что наша столица обладает большим туристическим потенциалом и власти прилагают все усилия, чтобы его реализовать. А налаженное у мэрии сотрудничество с Национальной ассоциацией въездного и внутреннего туризма Молдовы (ANTRIM) привело к разработке этой очень важной для города стратегии.

– Мэрия Кишинёва сейчас работает над рядом стратегических документов, которые позволят нам создавать современный город, привлекать инвесторов, потенциальных жителей города, гостей и как можно больше людей, желающих познакомиться со столицей, – отметил И. Чебан. – Мы хотим, чтобы Кишинёв был точкой притяжения для туристов, чтобы он стал одним из пунктов для любителей городского туризма (city break), очень популярного и привлекательного для наших граждан, но реализованного пока что в других европейских городах. Важно найти свою нишу для устойчивого развития.

По словам градоначальника, столичная администрация в свою очередь делает всё для повышения узнаваемости муниципия на региональном и национальном уровнях, в том числе путём организации важных культурных мероприятий, а также реализации или поддержки туристических или спортивных событий с участием зарубежных представителей.

– Мы запустили уникальный проект «Туристический троллейбус», который оказался успешным, – добавил градоначальник. – Многие исторические здания в городе были реконструированы или обновляются сейчас, устанавливается ночное художественное освещение. Мы активно работаем над восстановлением парков и фонтанов и продолжим улучшать инфраструктуру города. А осенью этого года будет организован экономический форум, чтобы повысить интерес иностранных инвесторов к Кишинёву.

Данная стратегия должна помочь выявить категории туристов, заинтересованных посетить молдавскую столицу. Следует уделить больше внимания развитию продукта, визуальной идентичности, бренду Кишинёва как города, дружественного туристам.

Важно не распыляться

Специалист отдела развития туризма мэрии муниципия Кишинёв Ирина Попа сказала, что они уже несколько месяцев работают над Стратегией развития туризма, а её внедрение для них является первостепенным.

– Главная цель, которую мы ставим, разрабатывая стратегию, – это развитие муниципия Кишинёв как туристического конкурентоспособного и устойчивого направления, которое принесёт экономические, экологические и социальные преимущества, – подчеркнула И. Попа. – Одно рабочее место в туристическом агентстве приносит в среднем, в зависимости от страны, от 10 до 60 рабочих мест в сферах, пересекающихся с туризмом (перевозчики, сектор HoReCa, гиды и другие). В ходе исследования будут рассматриваться несколько направлений. Во-первых, понимание интересов посетителя-туриста. Необходимо понять, кто наш целевой турист, так как у нас есть разные возможности для привлечения гостей (вопросы экономики, бизнеса, история страны или другие направления). Важно не распыляться, а сосредоточиться на чём-то конкретном. Во-вторых, туристический продукт и инфраструктура индустрии гостеприимства. До 2019 года прирост в сфере туризма в Молдове в среднем составлял +17% ежегодно. Сейчас нам важно понять, по какому пути двигаться дальше, каким будет туристический продукт. В-третьих, инвестиции и планирование. В-четвёртых, среда развития отрасли, вопросы регулирования. И в-пятых, человеческий капитал, на основе которого развиваются остальные сферы и области.

Живая стратегия

Руководству столичной мэрии удалось привлечь к разработке стратегии и иностранных консультантов. Международный эксперт Одри Скотт предупредила, что Стратегия развития туризма Кишинёва должна быть не теоретическим документом, забытым на полке, а живой программой, которой нужно пользоваться с учётом существующих реальностей.

– С такой стратегией Кишинёв может стать более известным туристическим направлением, к тому же появится возможность оценить имеющийся у города туристический потенциал. Вместе с тем следует учитывать и реальность, ограниченные ресурсы муниципия – финансовые, временные, человеческие, – отметила О. Скотт. – Стратегия должна помочь выявить категории туристов, заинтересованных приехать в молдавскую столицу. Следует уделить больше внимания развитию продукта, визуальной идентичности, бренду Кишинёва как города, дружественного туристам. А также большой акцент нужно будет сделать на продвижении. Если удастся выяснить, какой он, этот турист, станет понятно, на какие рынки нужно ориентироваться и где продвигать Кишинёв как туристическое направление.

Со знанием дела

Деловая женщина Лучия Бердос, вместе с мужем владеющая гостиничным бизнесом, убеждена, что Кишинёв может стать одним из направлений, куда захотят приезжать иностранные туристы и находить здесь то, чего нет в других местах. По её мнению, это могла бы быть гастрономия, так как у нас есть огромный потенциал для развития ресторанов, молдавской кухни и представления местного продукта на более высоком уровне.

– Было бы хорошо разработать мобильное приложение, которое помогало бы туристам получать информацию о гостиницах, ресторанах, музеях, достопримечательностях и так далее, – предложила Л. Бердос. – Особое внимание нужно обратить на проведение мероприятий. Взять, к примеру, праздник Мэрцишора. Он уникальный, и можно было бы не только проводить концерты, но и подумать над организацией мероприятий на улицах города, чтобы как можно больше людей познакомились с этой нашей замечательной традицией. Также важно, чтобы в городе везде были указатели. Наши туристы порой жалуются, что им сложно ориентироваться и находить необходимые направления. Гости столицы высказывали пожелание путешествовать по Кишинёву на велосипеде, для чего было бы хорошо проложить велосипедную дорожку через весь город. Мэрии стоило бы поднять вопрос о введении городского сбора, так называемой city tax. Я путешествую уже 20 лет и практически во всех гостиницах, где останавливалась, платила городской сбор. В этом нет ничего необычного, это международная практика. За счёт этого сбора можно было бы развивать Кишинёв.

Вице-мэр по экономическим вопросам Ольга Урсу посетовала, что до сих пор туризм не был среди приоритетных направлений деятельности местных властей, но выказала надежду, что в дальнейшем ситуация изменится. Она заверила, что все высказанные в ходе публичных слушаний предложения по стратегии очень важны и местная власть их обязательно примет во внимание.

– Что касается пожелания о велосипедных дорожках, то с прошлого года мы инициируем многие проекты, в которых они запланированы. Предусматривается дорожка для альтернативного вида транспорта, которая будет пролегать через весь город и вести к аэропорту, – заверила вице-мэр. – Вопрос о city tax мы обсуждали со специалистами Минфина в прошлом году, направили им несколько запросов о необходимости введения этого сбора, чтобы была законодательная база, позволяющая собирать этот налог и направлять его на развитие туристической инфраструктуры Кишинёва.

В мэрии говорят, что на разработку и реализацию стратегии нужно время. Важна и помощь профильных ассоциаций, международных экспертов. А когда будет стратегия – можно составлять планы и достигать тех целей, которые поставлены.

Комментарий

На перекрёстке авиапутей

Наталья Цуркану, исполнительный директор ANTRIM:

– Главная цель внедрения стратегии – сделать так, чтобы у туриста осталось приятное впечатление о поездке, повысить количество лиц, задействованных в этой индустрии, и иметь более вовлечённое сообщество для развития туризма в муниципии Кишинёв. У нас хорошее месторасположение – буквально в 1–2 часах авиаперелёта от столиц европейских стран, с которыми у Молдовы прямое сообщение. По прогнозам Международной организации туризма, в ближайшие годы значительно вырастет количество туристов. Многие люди два года пандемии экономили, у них было время подумать, в каком направлении отправиться путешествовать. Кишинёв может стать интересным направлением для таких туристов.

В тему

Открыты для сотрудничества

Андрей Кистол, начальник управления туризма Министерства культуры:

– Министерство культуры сейчас координирует и деятельность сферы туризма. Мы заинтересованы в том, чтобы стратегия туризма Кишинёва разрабатывалась в соответствии с целями, которые устанавливаются в качестве политик на уровне правительства. В этом году мы намерены принять Национальную программу развития туризма до 2025 года, которая сейчас находится на финальной стадии разработки. И было бы хорошо, чтобы задачи, которые мы ставим в данной программе, были синхронизированы с теми, что обозначены в муниципальной стратегии. Я рад, что сейчас ведётся работа над развитием туризма в Кишинёве, потому что наша столица – это въездные ворота для туристов в Молдову. Помимо стратегии, важно ещё иметь и надёжных партнёров, которые поддержат при её реализации. Мы открыты к сотрудничеству, готовы помочь и координировать нашу деятельность. Уверен, что стратегия будет соответствовать потребностям, необходимым муниципию Кишинёв. У города есть огромный потенциал – и архитектурный, и исторический, и культурный, и отличное географическое расположение.

Любовь Чегаровская