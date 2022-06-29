Кишинёв и Валенсия намерены подписать соглашение о сотрудничестве

Кишинёв и Валенсия намерены подписать соглашение о сотрудничестве

Генеральный примар муниципия Ион Чебан провёл рабочую встречу с министром по территориальной политике, общественным работам и транспорту Валенсии Ребекой Мариолой Торро Солер.

Как написал Чебан на своей странице в соцсети, состоялась очень хорошая и интересная дискуссия, связанная с реализацией проектов по городской мобильности.

– Госпожа министр рассказала мне об успешно внедрённой ими программе по единой тарифной политике, аналогичной той, которую мы внедрили в Кишинёве и которая будет применяться с 1 июля. Мы также поговорили о связи между различными видами транспорта, о перехватывающих парковках, о выделенных полосах для общественного транспорта, об альтернативном транспорте и на другие темы, – рассказал градоначальник.

Ион Чебан сообщил, что будут подготовлены все необходимые документы для подписания соглашения о сотрудничестве.

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