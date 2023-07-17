Кишинёв и Одессу соединит европейская железнодорожная колея

Кишинёв и Одессу соединит европейская железнодорожная колея

Участок железной дороги Яссы-Кишинёв переходит на европейскую колею. В этой связи будет проложена европейская железнодорожная линия из Кишинёва в Одессу. Существующая колея стандартом 1520 миллиметров будет дополнена европейской колеёй в 1450 миллиметров.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Он ссылается на исследование Европейской комиссии и Европейского инвестиционного банка, где сообщается о переходе на европейскую колею до Львова и Кишинёва, с её продлением до Одессы.

Следующим участком, который можно будет переделать по европейским стандартам, станет Басарабяска-Джурджулешты, пишет ipn.md.

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