Кишинёв и Обнинск подписали соглашение о сотрудничестве

Кишинёв и Обнинск подписали соглашение о сотрудничестве

Подписи под документом поставили генеральный примар Кишинёва Ион Чебан и глава администрации Обнинска Татьяна Леонова.

По словам Чебана, цель соглашения – установление взаимовыгодных партнерских отношений между сторонами, а также развитие двустороннего сотрудничества, укрепление торгово-экономических, научно-технических, культурных и социальных связей.

– Мы хотим наладить эффективный диалог для развития отношений в различных сферах городского хозяйства, будут осуществлены взаимные визиты и обмен информацией, мнениями и опытом по вопросам, представляющим взаимный интерес. Мы стремимся организовать в будущем встречи между компаниями, организациями и представителями бизнес-среды, – отметил он.

Ион Чебан также добавил, что соглашение призвано создать благоприятный инвестиционный климат, включая привлечение инвестиций, организацию обмена опытом для реализации местной автономии и взаимодействия с гражданами, поддержание диалога по вопросам городского благоустройства и обмен опытом в сфере образования и культуры, а также для организации волонтерской деятельности.

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