Кишинёв и Казань подписали Протокол о намерениях по установлению дружеских отношений

0

Об этом на своей странице в соцсети сообщил Ион Чебан. Подписание документа состоялось в рамках международного форума «Здоровые города. Здоровое питание детям». Документ подписали вице-примар Кишинёва и заместитель главы муниципального образования Казани Евгения Лодвигова.

Протокол предполагает обмен опытом в сферах экономики, здравоохранения, спорта, туризма и других. Также будет организована общая работа в сферах здравоохранения и образования. Подписание документа стало первым шагом на пути к тесному сотрудничеству между городами, – добавил градоначальник.

Напомним, ранее Ион Чебан принял участие в Международном форуме Kazan Digital Week-2020, в ходе которого сообщил, что опыт высокоразвитых городов в различных Smart сферах, таких как Казань, будет полезен для Кишинёва.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.