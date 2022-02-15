Кишинёв и Бузэу наращивают сотрудничество: Ион Чебан обсудил с румынскими коллегами новые проекты

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Ион Чебан встретился сегодня в Бузэу с председателем уездного совета Петре Эмануилом Нягу.

Они провели совместную пресс-конференцию, на которой рассказали о проектах, уже осуществляемых в Кишинёве при поддержке уезда Бузэу, а именно о реабилитации сквера на улице Н. Титулеску в секторе Ботаника, на которую было пожертвовано 2 миллиона молдавских леев.

Мы говорили и о тех проектах, которые предстоит реализовать и в этом году при поддержке румынских коллег. Я лично поблагодарил председателя уездного совета Бузэу Эмануила Нягу и советников, которые ранее утвердили для Кишинёва ещё 8 миллионов молдавских леев для достижения других инфраструктурных целей в столичных секторах Ботаника и Буюканы, – сказал Чебан.

Один из начатых проектов – реабилитация сквера у Кафедрального собора в центре Кишинёва. Весной этого года будет проведено совместное заседание с советниками и претурами столичных секторов.

Проект, который мы запустили в прошлом году – «Дни Кишинёва в Бузэу» – мы намерены продолжить в этом году, – добавил градоначальник.

Сотрудничество, налаженное между Кишинёвом и Бузэу, является частью соглашения, подписанного сторонами в прошлом году.

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