Кишинёв готовится к новой волне пандемии COVID-19

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В столице наблюдается рост числа госпитализаций пациентов с COVID-19, и есть реальная угроза распространения штамма “омикрон” среди населения. Об этом заявил генеральный примар муниципия Ион Чебан, добавив, что профильное управление распорядилось принять меры для эффективной борьбы с новой волной пандемии COVID-19 на уровне больниц и первичной медицинской помощи.

Так, будут возобновлены обследования на коронавирус в Департаменте COVID-19 на Moldexpo, работа медучреждений для госпитализации и раннего лечения пациентов с подозрением и подтверждённым диагнозом COVID-19 в Moldexpo, будет обеспечено усиление отделения интенсивной терапии и реанимации, будут определены срочные решения для обеспечения Департамента COVID-19 на Moldexpo кислородной станцией и будет осуществлена организация муниципальной лаборатории для проведения ПЦР-тестов в реальном времени.

– На данный момент мы создаём в муниципальных больницах схемы COVID-19 и не-COVID-19, на уровне первичной медико-санитарной помощи обеспечим наблюдение и лечение на дому семейными врачами пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19 в лёгкой и среднетяжёлой формах, а в Детской инфекционной больнице мы возобновили работу дополнительных палат COVID-19, так как растёт число детей, зараженных коронавирусом, – рассказал Чебан.

Кроме того, по словам градоначальника, есть и другой повод для беспокойства: наблюдается большое количество респираторных инфекций среди детей – заняты практически все места в больнице №1, и пациенты доставляются в детскую больницу «Валентин Игнатенко».

Эпидемиологическая ситуация и меры, которые необходимо предпринять для борьбы с новой волной COVID-19, включая штамм “омикрон”, будут обсуждаться на заседании Чрезвычайной комиссии по общественному здоровью муниципия Кишинёв, потому что самое большое давление снова придется на систему здравоохранения столицы, добавил Чебан.

– Минздрав молчит. Получается, у нас в Молдове нет штамма “омикрон”… Мы его даже не обнаружим из-за отношения чиновников из министерства, если секвенирование при обнаружении новых штаммов делать “раз в год на Пасху”! ВОЗ подарила министерству секвенатор стоимостью в несколько сотен тысяч евро, который пылится без дела уже около 3 месяцев. За все это время они всего дважды провели секвенирование для выявления доминирующих штаммов в Молдове – и то лишь на нескольких образцах. Наши специалисты и эксперты ВОЗ говорят нам, что тесты на секвенирование необходимо делать ежедневно: несколько десятков образцов надо брать по всей стране, – подчеркнул градоначальник.

Также, по его словам, неприемлемо, что минздрав ничего не делает для увеличения возможностей тестирования в государственных лабораториях — так что, по сути, население вынуждено обращаться в частные лаборатории и платить за ПЦР-тест минимум в два раза больше.

– Мы будем планировать и принимать меры на муниципальном уровне, потому что на центральном, к сожалению, работать не с кем. Правительство и минздрав показали, что они недееспособны. Уже наблюдается рост числа госпитализаций пациентов с COVID-19, у нас есть реальная угроза распространения штамма “омикрон” среди населения, – отметил Чебан.

Он также заявил, что муниципалитет мобилизует все усилия и ресурсы для достижения уровня вакцинации в Кишинёве в 70% к 1 апреля 2022 года.

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