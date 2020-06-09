Кишинёв до и после: снос рекламных щитов в центре столицы продолжается (ФОТО)

Кишинёв до и после: снос рекламных щитов в центре столицы продолжается (ФОТО)

В центральной зоне города и на всех проспектах будут снесены все рекламные щиты. Об этом заявил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан.

Так, минувшей ночью был демонтирован большой рекламный щит на мосту у цирка. Кроме того, была снесена трехэтажная конструкция возле Национального банка Молдовы. Градоначальник распорядился, чтобы все рекламные панно в центральной части города были эвакуированы. 

– Постепенно будет “очищена” вся зона. Город не должен “задыхаться” от рекламных щитов, которые к тому же представляют опасность и ухудшают видимость на дорогах, – написал Чебан на своей странице в соцсети. 

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