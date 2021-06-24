Кишинёв будет сотрудничать с румынским уездом Сучава

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Генеральный примар Ион Чебан, находясь с рабочим визитом в Румынии, договорился о взаимном сотрудничестве с уездом Сучава.

Сотрудничество будет заключаться в обмене информацией и опытом, реализации совместных проектов или программ в следующих областях: местное публичное управление, урбанизм, окружающая среда, экономика, торговля, образование, культура и спорт.

По словам градоначальника, в кратчайшие сроки стороны намерены совместно реализовать ряд проектов в области экономики, образования и культуры, а в ближайшее время в Сучаву приедет рабочая группа из Кишинёва.

После подписания документа мы обсудили с представителями нескольких учреждений Сучавы такие идеи и проекты, как совместная реконструкция музея «Григоре Виеру» в Кишинёве, создание симуляционной программы для подготовки к экзаменам на степень бакалавра, развитие образовательных услуг и услуг для детей, нуждающихся в помощи, сотрудничество между профессионально-техническими школами, развитие туризма и привлечение инвестиций, – отметил Ион Чебан.

Генпримар выразил удовлетворение тем, что муниципалитету удаётся развивать сотрудничество со многими странами, городами, регионами и уездами. Он отметил, что это является хорошей возможностью для Кишинёва развивать имеющийся потенциал во всех областях.

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