Кишинёв будет сотрудничать с городом Клуж-Напока в сфере цифровизации

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Ион Чебан встретился с примаром города Клуж-Напока Эмилем Боком. В ходе дружественной дискуссии румынские коллеги выразили Кишинёву поддержку в реализации многих совместных проектов.

Как отметил Чебан, Клуж является примером города, который с течением времени развивался и модернизировался.

Цифровизация, сфера культуры, экология, уличное освещение – по этим направлениям мы будем сотрудничать. В ходе встречи мы говорили и об успехах, достигнутых за последнее время Кишинёвом в реализации важных документов по развитию и инфраструктуре, реализации крупных проектов при поддержке внешних партнёров в области транспорта, социальной сферы и других, – отметил генпримар.

Глава муниципия добавил, что сотрудники примарии Кишинёва снова поедут в Клуж, чтобы обменяться опытом, а также инициировать проекты, которые могут быть реализованы в двух городах.

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