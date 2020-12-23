Кишинёв будет развивать общественный транспорт по модели Люблина

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Генеральный примар Ион Чебан сообщил об утверждении грантового контракта на реализацию проекта MOVE IT like Lublin – “Инициатива устойчивого развития общественного транспорта Кишинёва”.

Чебан отметил, что проект ориентирован на комплексное городское развитие посредством партнёрства, установленного между местными властями в странах-членах ЕС и странах-партнёрах.

Проект заключается в развитии системы общественного транспорта в муниципии Кишинёв в соответствии с моделью организации транспорта в городе Люблин (Польша) с приемлемым бюджетом для мероприятий в размере 3,3 миллиона евро от Европейского Союза, который также включает софинансирование со стороны муниципалитета в размере 5% от общей суммы, – сказал глава муниципия.

Проект будет реализован в течение 2021-2023 гг.

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