Кишинёв будет развивать общественный транспорт по модели Люблина

Кишинёв будет развивать общественный транспорт по модели Люблина

Генеральный примар Ион Чебан сообщил об утверждении грантового контракта на реализацию проекта MOVE IT like Lublin – “Инициатива устойчивого развития общественного транспорта Кишинёва”.

Чебан отметил, что проект ориентирован на комплексное городское развитие посредством партнёрства, установленного между местными властями в странах-членах ЕС и странах-партнёрах.

Проект заключается в развитии системы общественного транспорта в муниципии Кишинёв в соответствии с моделью организации транспорта в городе Люблин (Польша) с приемлемым бюджетом для мероприятий в размере 3,3 миллиона евро от Европейского Союза, который также включает софинансирование со стороны муниципалитета в размере 5% от общей суммы, – сказал глава муниципия.

Проект будет реализован в течение 2021-2023 гг.

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