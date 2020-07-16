Кишиневу возвращены два незаконно захваченных ранее земельных участка

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Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан. Речь идет об участках площадью около 2 га около здания Цирка, за возврат которых сегодня проголосовали в мунсовете.

– Ранее, в 2002 году, эти участки были безвозмездно переданы некой ассоциации во временное пользование. Ассоциация должна была построить спортивный комплекс, но на протяжении многих лет земля не использовалась и была заброшена. Таким образом, условия для передачи территории в пользование не были соблюдены, поэтому я предложил совету отменить решение и вернуть эти участки в собственность муниципалитета, – рассказал градоначальник.

Ион Чебан поблагодарил тех мунсоветников, которые проголосовали за возврат земли Кишиневу. Также он рассказал, что по данному факту возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время рассматривается.

– Полагаю, что судебные инстанции должны не защищать интересы определенных лиц, а действовать правильно и в соответствии с законом в интересах граждан. Мы будем внимательно следить за развитием этой ситуации, – заявил генпримар.

Он пообещал, что в последующем будут идентифицированы и другие земельные участки, которые были незаконно захвачены посредством осуществления различных схем.

– Тогда мы снова обратимся к Муниципальному совету, чтобы вернуть то, что принадлежит Кишиневу. Это – имущество людей, и так должно быть. Эти участки будут использоваться для развития города, а не в личных интересах некоторых лиц, – поставил точку Ион Чебан.

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