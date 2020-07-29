Кишиневскому стекольному заводу – 50! Президент посетил предприятие и наградил сотрудников (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон посетил сегодня Кишиневский стекольный завод, недавно отметивший 50 лет со дня основания.

Первоначально фабрика производила упаковку для пищевой промышленности. В то время работали три секции, затем была введена в эксплуатацию еще одна, которая производила предметы домашнего обихода. С 2009 года работает только вторая секция, три другие были закрыты в 2007-2009 годах. Она была модернизирована, здесь используются современные технологии, позволяющие повысить производительность предприятия.

В настоящее время завод производит около 4300-4400 тонн стекла в месяц. Он покрывает прежде всего потребности отечественных покупателей, а также экспортирует продукцию в страны СНГ и Евросоюза.

Игорь Додон приветствовал администрацию и трудовой коллектив предприятия, пожелал успешной работы и заверил, что руководство страны прилагает усилия для поддержки отечественного производителя. В честь юбилея глава государства вручил руководству завода орден “Трудовая слава” и сообщил, что подписал указ о присуждении восьми работникам предприятия медали “За гражданские заслуги” и еще четырем – ордена “Трудовая слава”. Этих сотрудников позднее пригласят в Президентский дворец для вручения наград.

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