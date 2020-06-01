Кишиневский зоопарк возобновил работу (ФОТО)

Столичный зоопарк возобновил сегодня работу после продолжительного перерыва. Его посетил градоначальник. Ион Чебан решил лично убедиться в том, что для граждан созданы все необходимые условия.

Чебан побеседовал с сотрудниками и поблагодарил их за труд, а также за усилия, приложенные для создания новой зоны в парке и строительства двух просторных вольеров для медведей и волков. Градоначальник отметил, что знает, что открытия зоопарка с нетерпением ждали как дети, так и взрослые, но призвал строго соблюдать правила: сохранять дистанцию, носить маски, использовать антисептики и не подвергать рискам ни себя, ни окружающих.

Ион Чебан также заверил, что в скором времени будут осуществлены и другие проекты для развития зоопарка.