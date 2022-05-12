Кишинёвский учебный центр для детей и подростков оснащён техникой для обучения профессиям

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Как рассказал генеральный примар Ион Чебан, речь о центре для детей, нуждающихся в специальных условиях обучения. Всего здесь занимаются 60 учеников.

Градоначальник пообщался с молодыми людьми, поздравил их с достигнутыми навыками по специальностям «уход за больными на дому», «швея», «сапожник», «штукатур» и пожелал им больших успехов. Для открытия востребованной многими учениками новой специальности «оператор компьютера» было закуплено 15 компьютеров.

– Уверен, что инвестиции местной публичной администрации в сферу экологии предоставят этим молодым людям больше возможностей для многостороннего развития, участия в различных видах деятельности и в продвижении активного и здорового общества. Таким образом мы стремимся вовлечь молодых людей в процесс принятия решений, а также помочь им легче интегрироваться в общество. Мы должны уделять внимание каждому ребёнку, – подчеркнул Чебан.

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