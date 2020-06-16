Кишиневцев призывают сообщать о проблемах в городе через специальную платформу

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Примария муниципия Кишинев сообщает жителям города, что электронная платформа “eu.chisinau.md” является функциональной и предоставляет гражданам возможность сообщать онлайн администрации о проблемах в столице. Это особенно актуально сейчас, в период пандемии, так как людям больше не нужно идти с этой целью в претуру или в примарию.

Отчет о работе платформы на оперативном заседании муниципальных служб представил секретарь МСК Адриан Талмач. Стоит отметить, что по состоянию на 15 июня через этот сайт были поданы порядка 1800 электронных заявлений, а 1184 проблемы уже были решены. Они касаются уборки в парках и других зеленых зонах, очистки берегов одного из озер от мусора, освещения улиц, заездов в парки и дворы жилых домов, восстановления работы светофоров, нанесения дорожной разметки, сноса представлявших опасность бетонных конструкций, вывоза мусора и так далее.

Генеральный примар Кишинева Ион Чебан призвал кишиневцев продолжать сообщать о проблемах через данную платформу.

– Знаю, что есть некоторые технические проблемы, их решают. На финальной стадии находится и мобильная версия сайта, – сказал он.

Стоит отметить, что 506 запросов находятся в процессе работы. 232 были отклонены, 14 отложены, а 62 имеют статус новых, так как поступили в выходные дни. Чаще всего о существующих проблемах сообщают жители Ботаники – порядка 530 заявлений от общего числа.

Напомним, что на сайте представлены 9 модулей: “Неавторизованная торговля”, “Незаконное строительство/жилье”, “Дороги, ямы и дорожные знаки”, “Электроэнергия/отопление/газ”, “Освещение и светофоры”, “Бродячие собаки”, “Парки, скверы и зеленые насаждения”, “Уборка”, “Уборка/содержание кладбищ”.

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