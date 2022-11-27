Кишиневцам напоминают о правилах техники безопасности при использовании природного газа

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В связи с похолоданием и началом отопительного сезона компания “Chișinău-gaz” напоминает жителям Кишинева о правилах техники безопасности при использовании природного газа.

По данным ведомства, эти требования обязаны выполнять должностные лица предприятий и организаций, эксплуатирующие жилой фонд, а также граждане, использующие газ в быту.

Так, лица, пользующиеся бытовыми газовыми приборами и аппаратами, обязаны:

прослушать инструктаж в техническом кабинете оператора распределительной системы или самостоятельно ознакомиться с инструкцией (руководством) по эксплуатации газовых приборов, аппаратов установленных в квартире;

обеспечить сохранность и содержание в нормальном рабочем состоянии газового оборудования;

содержать в нормальном рабочем состоянии газовое оборудование, дымоходы и вентиляцию, проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов, с отводом продуктов сгорания в дымоход. Перед пользованием газифицированной печью проверять, полностью ли открыт шибер. Очищать периодически от мусора, битого кирпича «карман» дымохода;

закрывать краны на газовых приборах и перед ними по окончании пользования газом, а при размещении баллонов внутри кухонь – дополнительно закрывать вентили у баллонов;

закрыть немедленно краны горелок газовых приборов при внезапном прекращении подачи газа и сообщить АДС оператора распределительной системы или предприятиям, выполняющим эти функции;

при выявлении запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и до них, открыть окна и форточки для проветривания помещения, вызвать АДС;

не зажигать огонь, не курить, не включать/не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрическими звонками;

перед входом в подвалы и погреба, до включения света или зажигания огня убедиться в отсутствии запаха газа;

при обнаружении запаха газа в подвале, во дворе, на улице необходимо сообщить в АДС; предпринять меры по удалению людей из загазованной среды, предотвращению включения/выключения ламп и электрооборудования, исключению появления открытого огня и искры; до прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения;

допускать в квартиру представителей АДС при предъявлении ими служебных удостоверений для осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудования в любое время суток.

Потребителям запрещается:

производить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика), перестановку, замену и ремонт газового оборудования;

производить перепланировку помещений, в которых установлены газовые приборы;

вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем. Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать «карманы» и люки вентиляционного канала, предназначенные для чистки дымоходов;

отключать автоматику системы безопасности и регулирования. Пользоваться газом при неисправности газовых приборов, систем автоматики, арматуры и газовых баллонов;

пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки (трещины) газифицированных печей и дымоходов;

пользоваться газом при истечении срока действия акта о проверке и чистке дымовых и вентиляционных каналов;

производить прочистку, проверку дымовых и вентиляционных каналов, а также замену баллонов газобаллонных установок без прохождения обучения и получения разрешения от соответствующего предприятия;

пользоваться газовыми приборами в помещениях при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках, решетках вентиляционных каналов, щелях под дверями ванных комнат и кухонь, при отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах;

оставлять без присмотра работающие газовые приборы, кроме рассчитанных на непрерывную работу, имеющих для этого соответствующую автоматическую систему;

допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, а также лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами;

привязывать веревки, кабели к газопроводам, ставить другие материалы под газопроводами;

использовать газ и газовые приборы в других непредусмотренных целях. Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений;

пользоваться помещениями, в которых установлены газовые приборы, для сна и отдыха;

использовать открытый огонь для обнаружения утечек газа.

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