Кишинев получит 23 млн евро для управления отходами: одобрен контракт между примарией и “Autosalubritate”

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В мунсовете Кишинева было одобрено подписание контракта на управление муниципальными отходами между примарией и МП “Autosalubritate”. Как пояснил на своей странице в соцсети генпримар Ион Чебан, целью является реализация проекта “Твердые отходы Кишинева”. Заключение этого соглашения является одним из предыдущих условий, которые необходимо выполнить для получения денег от ЕБРР в рамках кредитного соглашения между “Autosalubritate” и ЕБРР.



– Заключение данного контракта необходимо, в частности, в связи с тем, что без его подписания невозможно будет получить 23 миллиона евро от ЕБРР, ЕИБ и E5P, из которых 13 миллионов евро – деньги невозвратные и 9 млн евро – это кредит на условиях ЕБРР, – отметил градоначальник.

Соглашение регулирует правовые отношения между “Autosalubritate” и муниципием Кишинев на время действия кредитного соглашения между ЕБРР и “Autosalubritate”, срок которого составляет 12 лет, в соответствии с действующим законодательством. Также договор предусматривает дополнительные рычаги для мониторинга деятельности “Autosalubritate”, которое ежегодно должно будет представлять 3 отчета в примарию Кишинева, в дополнение к тем, которые предусмотрены законом: отчет о годовой программе запланированных мероприятий, годовой управленческий отчет, годовой технический отчет, в соответствии с условиями контракта.

Соглашение также повторно устанавливает обязательство по ежегодной корректировке тарифов на управление отходами в соответствии с методологией, которая должна быть одобрена муниципальным советом.

– Основным принципом корректировки тарифов будет принцип “платит загрязнитель”: те, кто загрязняет больше, будут демотивированы, и наоборот – те, кто загрязняет меньше, будут платить меньше. Также соглашение обязывает “Autosalubritate” соблюдать международные стандарты менеджмента и улучшать качество предоставляемых услуг, а примария обязуется не вмешиваться каким-либо образом, оказывая политическое влияние на деятельность компании, – уточнил Ион Чебан.

Также был утвержден устав муниципального предприятия в новой редакции. На его основании будет назначен новый состав Совета директоров компании.

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