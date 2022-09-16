Кишинёв атакуют неизвестные насекомые: специалисты выясняют степень их опасности

Кишинёв атакуют неизвестные насекомые: специалисты выясняют степень их опасности

В Кишинёве и пригородах наблюдается нашествие неизвестных жучков. Ассоциация по уходу за зелёными насаждениями направила запросы в Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов и Институт зоологии Академии наук Молдовы с просьбой определить вид, ареал распространения, опасность для здоровья населения и методы борьбы с этими насекомыми.

– Только после оценки ситуации специалистами могут быть установлены эффективные меры борьбы с этими насекомыми, а также то, какими властями они должны быть предприняты, – говорится в сообщении примарии Кишинева.

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