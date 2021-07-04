Киртоакэ попытался напасть на Додона и Воронина. Лидер ПСРМ: Вот истинное лицо правых (ВИДЕО)

Игорь Додон прокомментировал провокацию, устроенную унионистами на марше Блока коммунистов и социалистов.

– Вот истинное лицо правых (унионистских, проевропейских и пронатовских) партий. Вот хаос и насилие, которые олицетворяют партию “Действие и справедливость”, Партию национального единства, AUR и другие. Киртоакэ и ему подобные были и остаются эмблемой правых в Молдове. Эмблемой хаоса, хамства, кражи миллиарда, управленческой некомпетентности, коррупции, эмблемой безответственности по отношению к гражданам. Марш “Любим Молдову” показал разницу между доверием, спокойствием и патриотическим молдавским духом коммунистов и социалистов, с одной стороны, и политическим экстремизмом унионистов, с другой стороны, – отметил он.