Киртоакэ оштрафовали на 22,5 тысячи леев за нарушение мер против коронавируса

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На очереди – ещё несколько десятков унионистов.

Лидер ассоциации “UNIREA-ODIP” Влад Билецкий и один из лидеров движения „UNIREA” Дорин Киртоакэ были оштрафованы на 22,5 тысячи леев каждый за нарушение мер против коронавируса. Они пренебрегли введённым властями ограничением на пребывание в общественных местах группами не более трёх человек.

В частности, Киртоакэ, Билецкий и ещё несколько десятков человек приняли участие в церемонии встречи румынской гуманитарной помощи, тогда как массовые собрания в тот период времени были запрещены.

Помимо Киртоакэ и Билецкого будут оштрафованы ещё 20-30 участников акции, пишет ipn.md.

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