Киртоакэ оболгал Додона: суд обязал либерала опровергнуть клевету в адрес президента

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Опубликованная Дорином Киртоакэ информация о якобы отдыхе Игоря Додона в Турции была ложью, направленной на ущемление чести, достоинства и репутации главы государства. Такое решение накануне вынес суд сектора Центр. Бывшего примара Кишинёва обязали опубликовать новый статус в соцсети с опровержением распространённых им в августе данных.

Кроме того, Киртоакэ должен будет возместить Додону судебные издержки в размере 100 леев, пишет protv.md.

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