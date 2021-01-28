Киркоров будет представлять Молдову на “Евровидении-2021” вместе с Гордиенко

Киркоров будет представлять Молдову на “Евровидении-2021” вместе с Гордиенко

Российский певец Филипп Киркоров представит Молдову на международном музыкальном конкурсе “Евровидение-2021”. Об этом исполнитель сообщил на своей странице в социальной сети.

Певец уточнил, что поедет на конкурс вместе с молдавской певицей Натальей Гордиенко, передаёт lenta.ru.

– Да! Теперь официально! Мы едем покорять “Евровидение-2021” вместе с Натальей Гордиенко от Молдовы, — написал Киркоров.

Он добавил, что международная команда готовит “очень сладкую премьеру”, новая песня выйдет в ближайшее время. Певец выразил надежду на то, что слушатели и поклонники будут удивлены.

Напомним, что “Евровидение-2020”, которое должно было пройти в Роттердаме, было отменено в связи с пандемией коронавируса.

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